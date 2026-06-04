Entzündungen am Auge sind nicht nur lästig, sondern oft auch schmerzhaft. Um sie loszuwerden, braucht es meist Geduld - und ein paar einfache Maßnahmen.
Es zeigt sich meist schon morgens nach dem Aufwachen: Das Augenlid ist geschwollen und gerötet. Bald bildet sich ein unschönes Knötchen, prall mit Eiter gefüllt. Wenn eine Drüse am Lidrand des Auges verstopft, kann es richtig schmerzhaft werden. Und leider passiert das recht oft: Gersten- und Hagelkörner, so heißt es seitens der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG), zählen zu den häufigsten Augenleiden überhaupt, die bei vielen Menschen mindestens einmal im Leben auftreten. Doch was können Betroffene dagegen tun? Philomena Alice Wawer Matos Reimer vom Zentrum für Augenheilkunde am Universitätsklinikum Köln erklärt, was zu tun ist, wenn die Schwellung hartnäckig bleibt.