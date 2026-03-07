Schon lange arbeitet Netflix mit Harry und Meghan zusammen. Erst im vorigen Sommer gab es einen neuen Vertrag. Doch nun trennt sich der Streamingdienst von Meghans Lifestyle-Firma.
07.03.2026 - 12:44 Uhr
Gemeinsam mit dem Streamingdienst Netflix hatte Herzogin Meghan ihre Lifestyle-Marke „As ever“ vor einem Jahr gegründet. Doch nun trennen sich ihre Wege. Die Firma sei „dankbar“ für die Partnerschaft mit Netflix, heißt es in einer Mitteilung des „As ever“-Sprecherteams, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Im ersten Jahr sei ein schnelles Wachstum verzeichnet worden und nun könne die Firma auf eigenen Beinen stehen. „Wir haben ein aufregendes Jahr vor uns und können es kaum erwarten, mehr mitzuteilen.“