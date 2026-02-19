Am Aschermittwoch ist in Böblingen schon seit 46 Jahren Fischsuppenessen für den guten Zweck angesagt. Aber was ist eigentlich in der Suppe drin und wer bereitet sie zu?
19.02.2026 - 09:04 Uhr
Das Küchenteam der Böblinger Polizei-Hochschule musste auch in diesem Jahr wieder Schwerstarbeit leisten. Die leitenden Küchenkräfte Jan Braitmaier und Elea Schumann haben mit ihren Mitstreiterinnen für das diesjährige 44. Aschermittwochs-Fischsuppenessen in der Kongresshalle Böblingen wieder rund zentnerweise Rotbarsch, Lachs sowie Gemüse und Kartoffel verarbeitet.