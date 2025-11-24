Ein Vulkan erwacht, die Asche zieht über die Arabische Halbinsel. Im Umkreis des Bergs leben Tausende Menschen.
24.11.2025 - 15:30 Uhr
Addis Abeba/Brüssel - In Äthiopien ist erstmals seit Tausenden von Jahren der Vulkan Hayli Gubbi ausgebrochen. Eine Aschewolke stieg bis auf 8,5 Kilometer Höhe auf und trieb ostwärts über die Arabische Halbinsel, wie das EU-Zentrum für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz (ECHO) mitteilte. Dort habe sie unter anderem den Luftraum über dem Jemen und Oman beeinflusst.