Mehrere Sichtungen aus den Vorjahren beweisen, dass die asiatische Hornisse im Kreis Esslingen angekommen ist. Im Frühjahr beginnt sie mit dem Nestbau. Jeder kann mithelfen, den Vormarsch der Hornisse zu stoppen.
19.03.2026 - 16:49 Uhr
Die Temperaturen steigen langsam und die ersten Bienchen schwirren wieder – aber nicht nur die: Die asiatische Hornisse ist auf dem Vormarsch. Inzwischen fühlt sich die invasive – also in Deutschland nicht ursprünglich heimische – Wespenart auch im Kreis Esslingen immer wohler.