Aspach im DFB-Pokal Zwischen Stolz, Frust und Einzigartigkeit
Wie die SG Sonnenhof Großaspach beim 0:4 im DFB-Pokal dem Vizemeister Leverkusen 60 Minuten auf Augenhöhe begegnet und ein Platzverweis alles ändert.
Manchmal wissen Fußballer nicht so recht, wohin mit ihren Gefühlen. Einen solch schwer zu fassenden Moment erlebte auch Volkan Celiktas, der Kapitän des Neu-Regionalligisten SG Sonnenhof Großaspach nach der 0:4-Niederlage im DFB-Pokal in Runde eins gegen Bayern Leverkusen. Da war zum einen die Gewissheit, dass man gegen den Vizemeister mehr als 60 Minuten eine Partie auf Augenhöhe bestreiten konnte und nur mit 0:1 im Rückstand gelegen hatte. Auch die 40-minütige Unwetterunterbrechung brachte die Gastgeber nicht aus dem Rhythmus. Die Emotionen im Stadion hatten die Spieler getragen.