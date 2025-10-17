Kind läuft plötzlich auf die Straße – Unfall kann nicht mehr verhindert werden

Ein Junge läuft am Donnerstag in der Bahnhofstraße in Asperg zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn. Ein VW-Fahrer bremst zwar noch, kann einen Unfall aber nicht verhindern.

Julia Amrhein 17.10.2025 - 14:31 Uhr

Ein Siebenjähriger ist am Donnerstagnachmittag in Asperg auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass das Kind gegen 15.20 Uhr in der Bahnhofstraße plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn trat, ohne auf den Verkehr zu achten.