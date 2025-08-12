Ein 66-Jähriger spazierte am Montagabend auf dem Hohenasperg bei Asperg, als plötzlich ein schreiender Mann auf ihn zugerannt kam und zuschlug.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Ein Spaziergänger ist am Montagabend auf dem Hohenasperg bei Asperg aus dem Nichts von einem Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 66-Jährige gegen 19.40 Uhr gerade auf dem Plateau nahe des dortigen Museums auf, als ein Mann laut schreiend auf ihn zukam. Dieser schlug anschließend grundlos auf den Fußgänger ein.

 

Der Angreifer machte einen verwahrlosten Eindruck

Kurz darauf ließ der Unbekannte dann von selbst wieder von dem 66-Jährigen ab und rannte davon. Der Angreifer wurde auf etwa 30 bis 40 Jahre geschätzt. Er soll einen verwahrlosten Eindruck gemacht und auffällig viele Zahnlücken gehabt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 71 41 / 1 50 01 70 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.