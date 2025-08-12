Ein 66-Jähriger spazierte am Montagabend auf dem Hohenasperg bei Asperg, als plötzlich ein schreiender Mann auf ihn zugerannt kam und zuschlug.

Julia Amrhein 12.08.2025 - 11:36 Uhr

Ein Spaziergänger ist am Montagabend auf dem Hohenasperg bei Asperg aus dem Nichts von einem Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich der 66-Jährige gegen 19.40 Uhr gerade auf dem Plateau nahe des dortigen Museums auf, als ein Mann laut schreiend auf ihn zukam. Dieser schlug anschließend grundlos auf den Fußgänger ein.