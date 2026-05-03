Assads Vetter vor Gericht „Verbrechen gegen das syrische Volk“ – Aufarbeitung gegen Assad-Regime
In Syrien beginnt die Aufarbeitung der Verbrechen des Regimes von Baschar al-Assad: Angeklagt ist der ehemalige Brigadegeneral Atef Nadschib.
In Syrien beginnt die Aufarbeitung der Verbrechen des Regimes von Baschar al-Assad: Angeklagt ist der ehemalige Brigadegeneral Atef Nadschib.
Ein älterer Mann in schwarz-weißer Sträflingskleidung betritt schweigend einen Käfig in einem Gerichtssaal im Justizpalast in Damaskus, setzt sich auf eine Bank und blickt sich um. Zuschauer im Saal halten vergrößerte Fotos von Kindern und Jugendlichen in die Höhe und rufen: „Atef, du Hund.“
Bald ein Jahr ist Schwarz-Rot im Amt, doch innerhalb der Bevölkerung herrscht wenig Optimismus für die Zukunft der Koalition. Und was sagen Wissenschaftler über den Zustand der Regierung Merz? Ein politischer Zwischenstand.