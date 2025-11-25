Gerade verzeichnet er eine perfekte Woche im DFB-Trikot und bei RB Leipzig – schon kommt ein Rückschlag. Ouédraogo fällt vorerst aus. Ein weiterer Spieler erlitt einen Nasenbeinbruch.

red/dpa 25.11.2025 - 14:36 Uhr

Kaum hat Assan Ouédraogo eine perfekte Woche im Fußball erlebt, schon fällt er verletzungsbedingt länger aus. Der 19-Jährige hat sich eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle zugezogen, teilte sein Verein RB Leipzig mit. Damit wird der Jung-Nationalspieler, der bei seinem Debüt im DFB-Trikot auf Anhieb traf und danach auch gegen Werder Bremen ein Traumtor schoss, dem Tabellen-Zweiten der Bundesliga vorerst fehlen.