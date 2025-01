Eine Nasa-Mission hatte 2023 Proben des Asteroiden Bennu zur Erde gebracht. Nun legen Forschende Ergebnisse ihrer Analysen vor. Sie zeigen, wie zentrale Bausteine des Lebens zur Erde kamen.

Markus Brauer 30.01.2025 - 12:03 Uhr

Zwei Jahre dauerte die Rückreise der Nasa-Raumsonde „Osiris-Rex“ vom Asteroiden Bennu. Dann warf sie beim Vorbeiflug an der Erde eine kleine Kapsel ab, die am 24. September 2023 in der Wüste des US-Bundesstaates Utah geborgen werden konnte. Ihr Inhalt: 122 Gramm Staub und Gestein des Asteroiden Bennu.