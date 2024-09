Ein Himmelsobjekt mit dem Namen 2024 PT 5 begleitet für einige Wochen die Erde. Ende November wird er ins All entschwinden und erst 2055 wiederkehren.

Armin Käfer 24.09.2024 - 10:48 Uhr

Wenn die Erde ein Mensch wäre, dann wäre der Mond dessen Hund. Auf den Mond ist Verlass. Seit viereinhalb Milliarden Jahren begleitet er die Erde, umkreist sie in stets gleichen Zirkeln. Das Himmelsobjekt 2024 PT 5 wäre in diesem Bild so etwas wie ein Straßenköter, der mal auftaucht, eine Weile nebenher rennt und dann wieder verschwindet.