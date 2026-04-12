Die vier zurückgekehrten Astronauten haben der Menschheit etwas Wichtiges zu sagen. Es wäre gut, wir hörten ihnen zu. Ein Kommentar von Jan Sellner.
12.04.2026 - 13:18 Uhr
Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover und Jeremy Hansen, die vier Artemis-II-Astronauten, die soeben von ihrer mehr als zwei Millionen Kilometer weiten Reise zum Mond zurückgekehrt sind, haben fantastische Bilder mitgebracht. Bilder, die zuvor kein Mensch gesehen hat und die schon jetzt ikonisch sind: etwa vom „Erduntergang“, wenn hinter dem Mond die Erde untergeht.