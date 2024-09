Astronomie in Ägypten

Foto: © Egypt Supreme Council of Antiquities

Im Nildelta haben Archäologen ein rund 2500 Jahre altes Astronomie-Observatorium entdeckt – das bisher größte und älteste der altägyptischen Spätzeit.

Markus Brauer 03.09.2024 - 13:27 Uhr

Der Mensch ist in der Geschichte der Welt ein echter Spätstarter. Würde man das Universum mit seinem Alter von rund 13,8 Milliarden Jahren auf der Zeitleiste eines Jahres abbilden, dann tritt er zum ersten Mal am 31. Dezember wenige Sekunden vor Mitternacht in Erscheinung.