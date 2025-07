Asyl in Leinfelden-Echterdingen

Die Fraktion L. E. Bürger/DiB will wissen, wie die Karte bei den Geflüchteten in Leinfelden-Echterdingen und bei der Stadt ankommt.

Natalie Kanter 12.07.2025 - 07:00 Uhr

Wer als Geflüchteter an die Tore von Deutschland klopft, um dort Schutz zu suchen und seinen Lebensunterhalt nicht selbst aufbringen kann, hat Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Auch die Behören im Kreis Esslingen zahlen diese staatliche Unterstützung seit dem Frühjahr mittlerweile bargeldlos über eine Bezahlkarte aus. Zu diesem Thema hat die Fraktionsgemeinschaft L. E. Bürger/DiB in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zahlreiche Fragen an die Verwaltungsspitze von Leinfelden-Echterdingen gerichtet: Sind inzwischen alle Betroffenen im Besitz einer Bezahlkarte? Wie kommen die Geflüchteten mit der Bezahlkarte zurecht? Wo dürfen und können Geflüchtete einkaufen? Wo nicht?