Gut zwei Wochen ist es her, dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) anordnete, die Polizeikontrollen an den deutschen Grenzen zu verstärken und dort nun auch Asylbewerber zurückzuweisen. „Asyl-Stopp an allen Grenzen sofort!“, titelte die „Bild“-Zeitung. Es war eine Entscheidung mit starker Symbolwirkung. Doch sie ist nicht langfristig tragfähig – und sie hat einen unverhältnismäßig hohen Preis.