Asylpolitik: Dominoeffekt an den Grenzen

Die Niederlande verschärfen ihr Asylrecht. Österreich blockiert den Familiennachzug für Flüchtlinge nach deutschem Vorbild. Polen führt Kontrollen ein an der Grenze zu Deutschland. Illegale Bürgerwehren versuchen an der holländischen wie an der polnischen Grenze Migranten abzuschrecken, welche die Bundespolizei zurückgewiesen hat. Die irreguläre Migration provoziert irreguläre Reaktionen. Nicht alles, was da gerade geschieht, ist im Interesse der Bundesregierung – wohl aber der Umstand, dass in vielen EU-Staaten ein Kurswechsel in Gang gekommen ist: hin zu strikteren Maßnahmen zur Abwehr illegaler Einwanderer.