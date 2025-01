Was für den Merz-Vorstoß spricht

Merz trifft mit seinem Asyl-Vorstoß einen Nerv. Selbst die meisten SPD-Anhänger sind offenbar für eine Kurskorrektur. Diffamierungen nutzen bloß den rechten Hetzern, meint StZ-Autor Armin Käfer.

Armin Käfer 27.01.2025 - 13:36 Uhr

Eine entlarvende Frage vorweg: Von wem stammt der Satz „Niemand sollte sich davon abhängig machen, wie die AfD abstimmt“? Er zählt auch zu den Details aus der eigenen Vergangenheit, an die sich Olaf Scholz offenbar nicht mehr erinnern will. Der gescheiterte Kanzler versucht, einen Vorstoß seines potenziellen Nachfolgers Friedrich Merz zur Asylpolitik mit dem Verweis auf Beifall von der AfD zu diskreditieren. Eilfertige Genossen im Ministerrang bemühen in diesem Kontext sogar Nazivergleiche. Solche bigotte Hysterie lenkt nur von eigenen Versäumnissen ab.