Alle Informationen zur Übertragung von Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München im TV und Livestream findet ihr hier.

Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München – Champions League Achtelfinale heute live: Uhrzeit und Übertragung

Das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern findet in der New Balance Arena in Bergamo statt. Der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München heute im TV

In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern leider nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime Video. Während Amazon-Kunden in der Ligaphase jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Die Konferenzen überträgt ebenfalls DAZN – am Dienstag jedoch ohne das Topspiel.

Atalanta Bergamo gegen den FC Bayern München wird heute bei Amazon Prime Video übertragen. Die Übertragung des Spiels startet um 20:00 Uhr und somit eine Stunde vor dem Anpfiff mit den ausführlichen Vorberichten.

Hier läuft Bergamo gegen Bayern München im Free-TV

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23.00 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 11. März 2026, 23.05 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München heute im Stream

Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem FC Bayern München wird in Deutschland exklusiv von Amazon Prime Video im Livestream übertragen. Beginn der Übertragung ist um 20:00 Uhr. Für die Zuschauer gibt es interessante Vorberichte, Interviews und taktische Analysen zum Spiel. Um die Partie live verfolgen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei Amazon Prime Video.