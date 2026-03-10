Der FC Bayern München ist im Hinspiel des Achtelfinales der UEFA Champions League bei Atalanta Bergamo gefordert. Doch wo wird das K.o.-Duell der Königsklasse live übertragen – und wer zeigt die Partie im TV und im Stream?
10.03.2026 - 15:17 Uhr
Am Dienstag, den 10. März 2026, ist der FC Bayern München in der UEFA Champions League bei Atalanta Bergamo gefordert. Auf dem Weg zur angestrebten Triple-Saison müssen die Münchner zunächst die schwere Auswärtshürde in Italien meistern. Das Rückspiel findet eine Woche später in der Allianz-Arena statt.