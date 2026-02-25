Borussia Dortmund trifft im Rückspiel der Playoffs auf Atalanta Bergamo. Auf welchem Sender ist die Partie live im TV und Stream zu sehen?
Am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, gastiert Borussia Dortmund in der Champions League bei Atalanta Bergamo. Der BVB hat sich mit einem 2:0-Erfolg im Hinspiel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. Serhou Guirassy wurde mit einem Treffer und einer Vorlage zum entscheidenden Mann der Partie. Damit steht der BVB bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Für Atalanta Bergamo geht es hingegen um alles. Die Italiener verspielten an den letzten Spieltagen der Ligaphase die direkte Achtelfinal Qualifikation, nun droht das Aus bereits in den Playoffs.
Atalanta Bergamo gegen BVB: Uhrzeit und Übertragung
Das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund findet in der New Balance Arena in Bergamo statt. Der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.