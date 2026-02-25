Borussia Dortmund trifft im Rückspiel der Playoffs auf Atalanta Bergamo. Auf welchem Sender ist die Partie live im TV und Stream zu sehen?

Am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, gastiert Borussia Dortmund in der Champions League bei Atalanta Bergamo . Der BVB hat sich mit einem 2:0-Erfolg im Hinspiel eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. Serhou Guirassy wurde mit einem Treffer und einer Vorlage zum entscheidenden Mann der Partie. Damit steht der BVB bereits mit einem Bein im Achtelfinale. Für Atalanta Bergamo geht es hingegen um alles. Die Italiener verspielten an den letzten Spieltagen der Ligaphase die direkte Achtelfinal Qualifikation, nun droht das Aus bereits in den Playoffs.

Das Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund findet in der New Balance Arena in Bergamo statt. Der Anpfiff erfolgt um 18:45 Uhr. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, können das Spiel auch live im TV und Stream verfolgen.

Die Infos zum Spiel

Teams : Atalanta Bergamo, Borussia Dortmund

: Atalanta Bergamo, Borussia Dortmund Wettbewerb : UEFA Champions League 2025/26, Playoffs Rückspiel

: UEFA Champions League 2025/26, Playoffs Rückspiel Datum und Uhrzeit : 25.02.2026, 18:45 Uhr

: 25.02.2026, 18:45 Uhr Stadion/Spielort: New Balance Arena, Bergamo

Atalanta Bergamo gegen BVB heute im TV

In Deutschland wird das CL-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Borussia Dortmund nicht im Free-TV übertragen. Die TV-Rechte für die Live-Übertragung der Champions League teilen sich die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime. Während Amazon-Kunden jeden Dienstag das Topspiel schauen können, sind alle anderen Begegnungen bei DAZN zu sehen. Die Konferenzen überträgt ebenfalls DAZN. Das Duell Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund wird heute live im Pay-TV auf dem DAZN 1 übertragen.

Hier läuft die Champions League im Free-TV

Das ZDF bleibt eine feste Adresse am Mittwochabend. Dann läuft im Free-TV ab 23:00 Uhr „sportstudio UEFA Champions League“ mit ausführlichen Zusammenfassungen der Partien. Die nächste Ausgabe steht am Mittwoch, 25. Februar 2026, 23:00 Uhr, auf dem ZDF-Programm. Fernsehzuschauer bekommen dann in der 60-minütigen Show die Highlights der Spiele, mit allen Toren, mit Analysen und Interviews zu sehen. Ein umfassendes Angebot mit Highlights und Zusammenfassungen finden Fußballfans auch auf ZDFheute.de, in der ZDFheute-App und auf sportstudio.de.

Atalanta Bergamo gegen BVB heute im Stream

Die Partie zwischen Atalanta Bergamo gegen Borussia Dortmund wird in Deutschland exklusiv von DAZN im Livestream übertragen. Um die Partie live verfolgen zu können, benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick: