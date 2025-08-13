Die griechische Feuerwehr hat angesichts von Dutzenden neuen Feuern, starkem Wind und weiterhin hohen Temperaturen vor schwierigen Bedingungen gewarnt.
13.08.2025 - 10:59 Uhr
Die griechische Feuerwehr ist angesichts von Dutzenden neuen Feuern, starkem Wind und weiterhin hohen Temperaturen an ihrer Belastungsgrenze: Die Einsatzkräfte stünden vor einem „sehr schwierigen Tag“, sagte Feuerwehrsprecher Vassilis Vathrakoyannis am Mittwochmorgen. „Wir stehen sicherlich vor den 24 schwierigsten Stunden“ der bisherigen Waldbrandsaison, sagte ein weiterer Feuerwehrvertreter im Sender ERT. Allein am Vortag seien 82 neue Brände registriert worden.