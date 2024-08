Die Stuttgarter erwarten zum Saisoneröffnungsfest den spanischen Erstligisten – ein starker Gegner, der in seiner Vereinsphilosophie mit einer Besonderheit aufwartet.

Carlos Ubina 07.08.2024 - 12:19 Uhr

Die prominenteste Personalie vorneweg: Nico Williams wird nicht dabei sein. Der Athletic Club aus Bilbao tritt an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim Saisoneröffnungsfest des VfB Stuttgart ohne seinen spektakulären Flügelspieler an. Offiziell, weil sich der spanische Europameister noch im EM-Urlaub befindet. Erst am Montag muss der 22-Jährige wieder bei seinem Arbeitgeber erscheinen. Inoffiziell weiß beim baskischen Fußball-Erstligisten im Moment aber ohnehin niemand so recht, ob Williams ein Athletic-Profi bleibt.