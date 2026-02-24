Atletico Madrid ist nach dem 3:3-Unentschieden im Hinspiel in der Playoffs der UEFA Champions League erneut gegen Club Brügge gefordert. Wer überträgt das Rückspiel live TV und Stream?
24.02.2026 - 08:32 Uhr
Atletico Madrid trifft am Dienstag, 24. Februar 2026, im Rückspiel der Champions League-Playoffs im Riyadh Air Metropolitano auf Club Brügge. Atletico ist nach dem 3:3 im Hinspiel gefordert, um das vorzeitige Aus in der Königsklasse abzuwenden.
Die Informationen zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream bekommt ihr hier.