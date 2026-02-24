Atletico Madrid ist nach dem 3:3-Unentschieden im Hinspiel in der Playoffs der UEFA Champions League erneut gegen Club Brügge gefordert. Wer überträgt das Rückspiel live TV und Stream?

Die Informationen zum Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream bekommt ihr hier.

Atletico Madrid trifft am Dienstag, 24. Februar 2026, im Rückspiel der Champions League -Playoffs im Riyadh Air Metropolitano auf Club Brügge . Atletico ist nach dem 3:3 im Hinspiel gefordert, um das vorzeitige Aus in der Königsklasse abzuwenden.

Atletico Madrid gegen Club Brügge: Die Infos zum Playoff-Rückspiel Das Rückspiel in den Champions League-Playoffs zwischen Atletico Madrid und Club Brügge findet am Dienstag, dem 24. Februar 2026, statt. Anstoß der Partie ist um 18:45 Uhr im Riyadh Air Metropolitano in Madrid. Fans haben die Möglichkeit, die Partie per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Die Infos zum Spiel:

Teams : Atletico Madrid, Club Brügge

: Atletico Madrid, Club Brügge Wettbewerb : Champions League 2025/26, Playoffs, Rückspiel

: Champions League 2025/26, Playoffs, Rückspiel Datum und Uhrzeit : Dienstag, 24. Februar 2026, 18:45 Uhr

: Dienstag, 24. Februar 2026, 18:45 Uhr Stadion/Spielort : Riyadh Air Metropolitano, Madrid

: Riyadh Air Metropolitano, Madrid Ergebnis im Hinspiel: 3:3

Wer überträgt Atletico Madrid gegen Club Brügge im TV?

Die Partie zwischen Atletico Madrid und dem Club Brügge wird nicht live im empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Übertragungsrechte und überträgt das Spiel Atletico Madrid gegen Club Brügge auf seinem linearen TV-Kanal DAZN 1 in der Einzelspiel-Option.

Gibt es einen kostenlosen Livestream für Atletico Madrid gegen Club Brügge?

Einen kostenlosen Livestream wird es für Partie zwischen Atletico Madrid und Club Brügge nicht geben. Der Streamingdienst DAZN streamt das Playoff-Spiel exklusiv auf seiner Plattform. Der Livestream erfordert ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. DAZN beginnt um 18:45 Uhr mit der Übertragung aus Madrid.

Alle Informationen zur Übertragung im Überblick: