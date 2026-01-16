Ärztemangel, Social-Media-Verbot und mehr Geld für die Kommunen. Bei ihren Klausurtagungen haben die Fraktionen fleißig Pläne geschmiedet. Was davon wird vor der Wahl noch umgesetzt?
Es riecht schwer nach Wahlkampf in diesen Tagen. Nachdem CDU, Grüne, SPD und Linke diese Woche ihre Plakatkampagnen für die Landtagswahl vorgestellt haben, stehen Wahlkämpfer in den Startlöchern. Trotzdem haben sich die Landtagsfraktionen vergangene Woche – wie immer zum Jahresauftakt – in Klausur begeben, um Pläne für die kommenden Monate zu schmieden. Allein, die Vorhaben, die Fraktionen dieses Jahr gefasst werden, dürften die Fraktionen in der Form sie nicht mehr umsetzen. Jedenfalls nicht bis zur Landtagswahl in gut 50 Tagen. Trotzdem lohnt ein Blick auf die Vorschläge. Sie geben eine Idee davon, wohin die Reise nach der Landtagswahl gehen könnte.