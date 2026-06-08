Atomkraftwerke Anfänge eines langwierigen Ausstiegs
Vor einem Vierteljahrhundert wurde das Ende der Atomkraftwerke in Deutschland besiegelt. Das fanden damals die meisten gut – inzwischen nicht mehr.
Vor einem Vierteljahrhundert wurde das Ende der Atomkraftwerke in Deutschland besiegelt. Das fanden damals die meisten gut – inzwischen nicht mehr.
Der Strom kommt auch heute noch aus der Steckdose. Manchmal sogar aus einem Atomkraftwerk – aber nicht aus einem deutschen. Hierzulande sind die Nuklearmeiler inzwischen alle stillgelegt. Die atomare Zeitwende wurde vor 25 Jahren besiegelt.
Oft sind die Rentenansprüche von Ehepartnern unterschiedlich hoch. Per Rentensplitting kann partnerschaftlich geteilt werden, was seit Eheschließung gesammelt wurde. Was sind die Vor- und Nachteile?
Drastischer Vergleich: Beim Weltkriegsgedenken in der Normandie warnt US-Kriegsminister Pete Hegseth vor einer neuen Erstürmung von Europas Stränden. Er zieht Parallelen zu den Kreuzzügen im Mittelalter.