Atomkraftwerke: Anfänge eines langwierigen Ausstiegs

Der Strom kommt auch heute noch aus der Steckdose. Manchmal sogar aus einem Atomkraftwerk – aber nicht aus einem deutschen. Hierzulande sind die Nuklearmeiler inzwischen alle stillgelegt. Die atomare Zeitwende wurde vor 25 Jahren besiegelt.

Eigentlich hatte der Atomausstieg in Deutschland schon 1990 begonnen. Mit der Wiedervereinigung wurden die beiden DDR-Akws in Greifswald und Rheinsberg ausgeknipst, weil die nun zuständigen Bundesbehörden der sowjetischen Technik nicht trauten. Ein Jahrzehnt später war die Skepsis gegenüber Meilern jedweder Bauart mehrheitsfähig. Im Sommer 2000 handelte die rot-grüne Bundesregierung unter Kanzler Gerhard Schröder (SPD) mit den Stromkonzernen einen „Atomkonsens“ aus, der auf ein Ende der Nutzung strahlender Energiequellen hinauslief. Das wurde vor 25 Jahren förmlich besiegelt.

„Atomkraft? Nein danke“ – die 1975 kreierte Protestparole bleibt vorerst jedoch ein frommer Wunsch, solange Deutschland bei Windstille und bedecktem Himmel auf Stromimporte angewiesen ist. Immerhin: seit April 2023 werden sämtliche deutschen Akws abgewrackt. Nachdem Union und FDP zunächst versucht hatten, den Rückwärtsgang einzulegen, stimmten auch sie nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima dem Atomausstieg zu. Die Demontage sämtlicher Alt-Akws kann noch bis nach 2040 dauern. Die Kosten bewegen sich im zweistelligen Milliardenbereich. Der aktuelle Kanzler Friedrich Merz (CDU) hält den Abschied vom Atomstrom für einen „schweren strategischen Fehler“. Dabei hat er sogar eine Mehrheit der in dieser Frage allerdings wetterwendischen Bevölkerung hinter sich: 2010 waren noch zwei Drittel für einen Atomausstieg. Inzwischen beurteilen ihn 53 Prozent als falsch.