 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Verantwortungsloses Pokerspiel

Atomkraftwerke Verantwortungsloses Pokerspiel

Atomkraftwerke: Verantwortungsloses Pokerspiel
1
Für Fässer mit Atommüll gibt es keinen sicheren Aufbewahrungsort auf Dauer. Foto: Fabian - stock.adobe.com

Die Kernkraft-Lobby erlebt einen neuen Frühling. Angela Merkels Argumenten gegen die Atomenergie hat sich aber nichts geändert, kommentiert Christian Gottschalk.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Entscheidungen, die aus dem Affekt heraus getroffen werden, sind nicht immer die besten. Dass die damalige Kanzlerin Angela Merkel unmittelbar nach der Katastrophe im japanischen Fukushima ihren vorherigen Atom-Kurs nicht nur zu den Akten legte, sondern gar ins Gegenteil wendete, scheint demnach eine Affekt-Entscheidung gewesen zu sein, damals, vor 15 Jahren. Das suggerieren aktuell jedenfalls all die Stimmen, die nun von einem Re-Start der Kernenergie schwärmen. Die Kernkraft-Lobby erlebt einen neuen Frühling, und sie ist breit aufgestellt. Von der AfD über Markus Söder bis hin zur EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen wird das Loblied auf die Kernkraft gesungen.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Museum der Alltagskultur: In Waldenbuch lagert das nukleare Erbe

Museum der Alltagskultur In Waldenbuch lagert das nukleare Erbe

Das Museum der Alltagskultur in Waldenbuch sammelt profane Dinge. Nun ist ein neuer Sammlungsbereich hinzugekommen: das nukleare Erbe.

Wobei die Befürworter von Gas oder erneuerbarer Energie in Sachen Eigenwerbung in nichts hinterher stehen. Zahlen, Daten und Fakten bieten sie alle, um ihre Art der Energieversorgung als die beste, die wirtschaftlichste, die einzig wahre zu preisen – und eine gewisse Kreativität bei der Präsentation von Argumenten gehört zum Handwerk. Deshalb ist bei vielen dieser vermeintlichen Zahlen, Daten und Fakten Vorsicht geboten. Wenn nun allerdings von der Leyen von der Kernkraft als einer zuverlässigen, bezahlbaren und emissionsarmen Energiequelle schwärmt, ist das schon ein besonder starkes Stück an Realitätsverweigerung. Allenfalls die Sache mit den Emissionen kann man gelten lassen, und auch das nur mit Einschränkungen.

Vorsicht bei angeblichen Fakten

Angela Merkel hat bei der Atomkraft einen Schwenk hingelegt. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Man braucht sich nicht unbedingt in Zahlen, Daten und Fakten zu verlieren. Man muss auch nicht ausrechnen, wie viel staatliche Subvention notwendig sind, um die Kilowattstunde Kernenergie bezahlbar zu machen. Man muss nicht darüber streiten, wer im Trend ist, und ob auf der Welt gerade mehr Atommeiler gebaut, geplant oder gesprengt werden. Es genügt allein zu schauen, wie hierzulande jedes Windrad eine Bürgerinitiative zur Folge hat, wie jede Stromleitung Proteste auslöst – und schon lässt sich erahnen, welche eine gesellschaftspolitische Sprengkraft der Bau eines neuen Kernreaktors haben würde. Das scheinen Teile der Politik aber auszublenden.

Abfall nicht mehr ins Meer kippen

Ebenso werden zwei weitere Bereiche ausgeblendet, die untrennbar mit der Kernenergie verflochten sind. Da ist zum einen der radioaktive Abfall. Die Erkenntnis, dass dieser nicht einfach ins Meer gekippt werden kann (was viele so genannte Experten zu Beginn des Atomzeitalters als probates Mittel betrachteten), hat sich inzwischen durchgesetzt. Die Frage, wie die strahlende Fracht sicher entsorgt werden kann, ist indes weiter offen. Die Atom-Müllberge sind gewachsen, nicht aber die Erkenntnisse, wie ihnen zu begegnen sei. Was bleibt, ist eine Hypothek in nicht bezifferbarer Höhe. Atomkraft ist ein verantwortungsloses Pokerspiel um die Zukunft künftiger Generationen.

Geringe Gefahr, gewaltige Wirkung

Zum anderen, und das ist noch gewichtiger, ist da die Unfallgefahr. Zugegeben, ein Super-Gau, ein Unfall also, der größer ist als der größte angenommene Unfall, ist selten. Aber Tschernobyl und Fukushima sind Namen, die eben genau dafür stehen. Geschehen Unglücke vergleichbaren Ausmaßes in dicht besiedelten Ländern wie Deutschland oder nahe an Millionenstädten wie New York, Busan oder Taipeh, dann ist die Zahl der potenziellen Opfer um ein Vielfaches höher. Zugegeben: Diese Erkenntnisse sind nicht neu, aber zutreffend. Hingegen ist das Risiko, das von der Atomkraft ausgeht, offenbar aus dem Blick geraten. Menschen neigen dazu, Gefahren zu ignorieren, wenn längere Zeit alles gut geht.

Für Merkels Entscheidung aber gilt: Sie mag damals situativ getroffen worden sein – richtig ist sie immer noch. Es gibt keinen Grund, von ihr abzuweichen.

Weitere Themen

Newsblog zu Angriffen auf Iran: Iran droht nach Angriff auf Gasindustrie mit Vergeltung

Newsblog zu Angriffen auf Iran Iran droht nach Angriff auf Gasindustrie mit Vergeltung

Nach der Tötung von Irans oberstem Führer setzen die USA und Israel ihre Angriffe fort. Der Iran reagiert mit Gegenangriffen. Mit unserem Newsblog bleiben Sie auf dem Laufenden.
Rechenzentren und KI: Alles hängt am Strom

Rechenzentren und KI Alles hängt am Strom

Die Rechenkapazitäten in Deutschland sollen massiv steigen. Doch die ehrgeizige Strategie droht an einem Punkt zu scheitern, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
Bundestag: Iran-Krieg, Spritpreise etc. - live zuschauen

Sitzung im Bundestag Iran-Krieg, Spritpreise und mehr

Hier können Sie die heutige Sitzung im Bundestag live mitverfolgen.
Von Lukas Böhl
Tod eines Spitzenfunktionärs: Iran rächt Laridschani: Weitere Tote bei Angriff auf Israel

Tod eines Spitzenfunktionärs Iran rächt Laridschani: Weitere Tote bei Angriff auf Israel

Die iranischen Streitkräfte greifen den jüdischen Staat an - aus Rache für die Tötung von Spitzenfunktionär Laridschani. Auch die Golfstaaten geraten unter Beschuss.
Bei Luftangriff getötet: Iran bestätigt Tod von Sicherheitschef Ali Laridschani

Bei Luftangriff getötet Iran bestätigt Tod von Sicherheitschef Ali Laridschani

Der Iran hat den Tod seines Sicherheitschefs Ali Laridschani bestätigt. Dies gab der Nationale Sicherheitsrat am Dienstagabend in einer Erklärung bekannt.
Angeblicher Schmuggelversuch: Israel untersagt vorerst Unicef-Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen

Angeblicher Schmuggelversuch Israel untersagt vorerst Unicef-Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen

Israel setzt Unicef-Hilfslieferungen aus Ägypten in den Gazastreifen vorerst aus. Hintergrund ist ein angeblicher Schmuggelversuch, nun fordert die Behörde umfassende Aufklärung.
Scharfe Kritik an Druck Israels: Aus Protest gegen den Irankrieg: Chef der US-Terrorabwehr tritt zurück

Scharfe Kritik an Druck Israels Aus Protest gegen den Irankrieg: Chef der US-Terrorabwehr tritt zurück

Im Lager von US-Präsident Donald Trump wachsen wegen des Iran-Kriegs die Spannungen. Aus Protest trat Terrorabwehrchef Joe Kent zurück.
Iran-Krieg: Trump: Ausbleibende Hilfe von Nato-Ländern ist „schockierend“

Iran-Krieg Trump: Ausbleibende Hilfe von Nato-Ländern ist „schockierend“

Bei der Absicherung der Straße von Hormus wollen Deutschland und andere Nato-Länder die USA und Israel nicht unterstützen – dies ruft nun heftige Kritik von US-Präsident Trump hervor.
Von red/afp
500-Milliarden-Schuldenpaket: Schuldentopf Infrastruktur – Verheerende Forscher-Bilanz

500-Milliarden-Schuldenpaket Schuldentopf Infrastruktur – Verheerende Forscher-Bilanz

Bagger sollen Deutschland modern werden. Das will die Regierung mit dem 500-Milliarden-Schuldenpaket erreichen. Doch nach Berechnungen von Forschern kann davon bisher keine Rede sein.
Nach verheerender Bilanz: Sondervermögen: Ministerium widerspricht Forscher-Bilanzen

Nach verheerender Bilanz Sondervermögen: Ministerium widerspricht Forscher-Bilanzen

Der Bund hat laut zwei Studien Milliardenschulden nicht für die Infrastruktur, sondern zum Stopfen von Haushaltslöchern genutzt. In der Regierung sieht man das anders.
Weitere Artikel zu Kernkraftwerk Diskussion Kommentar Angela Merkel Ursula von der Leyen
 
 