Störungsfrei ist der Castor-Transport in Bayern angekommen. Die Fracht: sieben Behälter mit hoch radioaktiven Atomabfällen.

dpa 03.04.2025 - 15:57 Uhr

Niederaichbach - Hoch radioaktive Atomabfälle sind 17 Stunden lang durch Deutschland gefahren worden. Am Nachmittag erreichte der Zug mit sieben Castor-Behältern den Bahnhof in Wörth an der Isar, gut drei Kilometer vom Zwischenlager in Niederaichbach entfernt. Dorthin sollte der Atommüll am Abend gebracht werden. Der Transport sei störungsfrei verlaufen, teilten Sprecher der Gesellschaft für Nuklear-Service (GNS) und der Polizei mit.