Irans geistliches Oberhaupt Ali Chamenei zeigt sich von US-Drohungen unbeeindruckt. Zu Beginn neuer Atomgespräche erklärte er, auch Trump werde den Iran nicht zerstören können.

red/AFP 17.02.2026 - 13:42 Uhr

Das geistliche Oberhaupt des Irans, Ayatollah Ali Chamenei, hat sich zu Beginn der zweiten Runde indirekter Atomgespräche zwischen Vertretern Teherans und Washingtons in Genf unbeeindruckt von jüngsten US-Drohungen gezeigt. "Ein Kriegsschiff ist gewiss eine gefährliche Waffe, doch noch gefährlicher ist die Waffe, die es versenken kann", sagte Chamenei am Dienstag in einer Rede. US-Präsident Donald Trump hat US-Kriegsschiffe in die Golfregion entsandt.