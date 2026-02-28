Die USA wollen verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickelt. Darum geht es bei den laufenden Verhandlungen. Nun sagt der Außenminister des Vermittlers Oman, Teheran sei zu einem Deal bereit.
Washington - Der Iran hat in den Atomverhandlungen mit den USA nach Darstellung des Vermittlers Oman zugesichert, dass er niemals über nukleares Material zur Herstellung einer Atombombe verfügen wird. Diese Vereinbarung sei der wichtige Erfolg in den laufenden Verhandlungen, sagte der Außenminister des Golfstaats Oman, Badr al-Bussaidi, in einem Interview des US-Fernsehsenders CBS News. In einem Abkommen würde der Iran sich demnach verpflichten, "null" atombombenfähiges Nuklearmaterial anzuhäufen. "Null Lagerung und vollständige Überprüfung", fügte al-Bussaidi hinzu.