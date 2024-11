Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev überzeugt zum Auftakt der ATP Finals. Anschließend spricht er noch einmal über seine Lungenprobleme.

dpa 12.11.2024 - 04:42 Uhr

Turin - Alexander Zverev fühlt sich angesichts seiner Lungenentzündung besser, hat zugleich aber Details zu seinen gesundheitlichen Problemen bekanntgegeben. Beim Laver Cup Ende September in Berlin sei bei einer eingehenden Untersuchung festgestellt worden, dass "25 Prozent" seiner Lunge nicht funktioniert hätten. "Ich bin im Krankenhaus gelandet vor dem Laver Cup, als ich drei Tage am Stück 40 Grad Fieber gehabt habe und dann irgendwann das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr atmen", blickte der 27 Jahre alte Hamburger Tennisprofi nach seinem Auftakterfolg bei den ATP Finals in Turin zurück.