Mit dem starken Auftaktmatch in Turin hat Alexander Zverev viele Zweifel vorerst beseitigt. Ein Experte sieht ihn fast schon in Titelform. Neue Energie erhält Zverev durch einen tierischen Begleiter.
Turin - Nach seinem nahezu perfekten Start ins letzte Highlight der ATP-Saison zeigte Alexander Zverev tierische Freude - und das sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Der Tennisstar postete bei Instagram ein Video von seinem Dackel Mischka, der seinem Herrchen in den Katakomben der Inalpi Arena schwanzwedelnd in die Arme lief und ihm das Gesicht abschlecken durfte. Die Journalisten mussten rund anderthalb Stunden warten, ehe Zverev sich zu seinem durchaus beeindruckenden 6:3, 7:6 (8:6)-Auftaktsieg bei den ATP Finals gegen den US-Amerikaner Ben Shelton äußerte.