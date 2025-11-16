Jannik Sinner gewinnt das Endspiel gegen seinen großen Konkurrenten Carlos Alcaraz und triumphiert erneut bei den ATP Finals. Ein medizinischer Zwischenfall sorgt für einen Schreckmoment.
16.11.2025 - 20:30 Uhr
Turin - Italiens Tennisstar Jannik Sinner hat sich im packenden Endspiel gegen seinen großen Widersacher Carlos Alcaraz zum zweiten Mal in Serie den Titel bei den ATP Finals gesichert. Der 24-Jährige gewann nach teils hochklassigen Ballwechseln mit 7:6 (7:4), 7:5 und setzte in der Dauer-Rivalität mit dem spanischen Weltranglistenersten ein dickes Ausrufezeichen.