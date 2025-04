ATP-Masters in Madrid

Alexander Zverev ist im Achtelfinale des ATP-Masters in Madrid ausgeschieden. Gegen Francisco Cerúndolo steht seine Bilanz nun bei 0:3.

red/sid 29.04.2025 - 19:45 Uhr

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Madrid ein bitteres Déjà-vu erlebt. Der Weltranglistenzweite aus Hamburg unterlag im Achtelfinale wie im Vorjahr dem Argentinier Francisco Cerúndolo mit 5:7, 3:6 und verpasste die Runde der letzten acht in der spanischen Hauptstadt zum dritten Mal in Folge. Gegen den Sandplatzexperten Cerúndolo war es für Zverev die dritte Niederlage im dritten Spiel.