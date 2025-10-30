Das Rolex Paris Masters findet vom 27. Oktober bis 2. November 2025 statt. Wann spielt Alexander Zverev? Spielplan, Ergebnisse, Übertragung im TV und Stream.

Das Paris Masters wird vom 27. Oktober bis 2. November 2025 in Paris ausgetragen und ist Teil der ATP Tour 2025. Seit 2008 ist es das einzige Masters-Turnier, das in der Halle auf Hartplatz gespielt wird. In der laufenden Saison bildet es den Abschluss der ATP Tour Masters 1000-Serie. Unter den Teilnehmern befinden sich Tennisstars wie Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz und viele weitere Topspieler. Titelverteidiger Alexander Zverev musste in seinem Auftaktmatch hart kämpfen: Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte er sich mit 6:7, 6:1, 7:5 gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli durch.

Wann spielen Alexander Zverev und Daniel Altmaier beim Paris Masters 2025? Alexander Zverev hat mit großer Mühe sein Auftaktmatch überstanden. Er gewann gegen Außenseiter Camilo Ugo Carabelli aus Argentinien mit 6:7, 6:1, 7:5. Im Achtelfinale trifft Zverev am Donnerstag auf den Spanier Alejandro Davidovich Fokina. Zverev hadert in Paris vor allem mit der Geschwindigkeit der Bälle. Der Belag in der Pariser Halle sei „leider sehr, sehr langsam. Ich bin kein Fan davon.“, so Zverev. Aus deutscher Sicht ist zudem auch Daniel Altmeier im Achtelfinale dabei. Er nahm zuvor Casper Ruud aus dem Turnier.

Am Mittwoch und Donnerstag stehen die 2. Runde und das Achtelfinale auf dem Programm. Am Freitag folgten die Spiele im Viertelfinale. Am Samstag werden die beiden Halbfinals gespielt. Das Finale um den Sieg bei den Paris Masters 2025 steht am Sonntag, 2. November 2025, an.

Spielplan beim Paris Masters am Donnerstag, 30. Oktober 2025 – Achtelfinale

Die genauen Uhrzeiten der Spiele können noch abweichen.

11:00 Uhr: C. Norrie vs. V. Vacherot

12:10 Uhr: F. Auger-Aliassime vs. D. Altmaier

14:30 Uhr: B. Shelton A. Rubljow

16:00 Uhr. T. Fritz vs. A. Bublik

16:00 Uhr: K. Chatschanow vs. A. de Minaur

17:10 Uhr: L. Sonego vs. D. Medwedew

19:00 Uhr: F. Cerúndolo vs. J. Sinner

20:10 Uhr: A. Davidovich Fokina vs. Zverev

Wer überträgt das ATP Paris Masters 2025 live im TV und Stream?

Leider werden die ATP Paris Masters 2025 nicht im Free-TV übertragen. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Turnier in Deutschland für Abonnenten live auf Sky Sport Tennis. Zudem können Tennisfans das Turnier live beim Streaminganbieter WOW oder bei Sky Go verfolgen. Hier geht es direkt zum Angebot von WOW.

Die Übertragung der ATP Paris Masters 2025 im Überblick

Free-TV: -

Pay-TV: Sky Sport Tennis

Livestream: WOW, Sky Go, TennisTV

Preisgeld beim ATP Paris Masters 2025

Das Preisgeld bei den ATP Paris Masters 2025 liegt bei über sechs Millionen Euro. Zudem gibt es 1000 Weltranglistenpunkte für den Turniersieger. So wird das Preisgeld bei den Rolex Paris Masters verteilt: