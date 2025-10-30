Das Rolex Paris Masters findet vom 27. Oktober bis 2. November 2025 statt. Wann spielt Alexander Zverev? Spielplan, Ergebnisse, Übertragung im TV und Stream.
Das Paris Masters wird vom 27. Oktober bis 2. November 2025 in Paris ausgetragen und ist Teil der ATP Tour 2025. Seit 2008 ist es das einzige Masters-Turnier, das in der Halle auf Hartplatz gespielt wird. In der laufenden Saison bildet es den Abschluss der ATP Tour Masters 1000-Serie. Unter den Teilnehmern befinden sich Tennisstars wie Jannik Sinner, Alexander Zverev, Taylor Fritz und viele weitere Topspieler. Titelverteidiger Alexander Zverev musste in seinem Auftaktmatch hart kämpfen: Nach einem Freilos in der ersten Runde setzte er sich mit 6:7, 6:1, 7:5 gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli durch.