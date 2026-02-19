In Doha läuft aktuell das Tennis-Highlight Qatar ExxonMobil Open 2026. Hier gibt es alle Infos zu Teilnehmern, dem Spielplan und der Übertragung im TV und Livestream.
Die Qatar Open in Doha werden traditionell unter freiem Himmel auf Hartplatz ausgetragen und gehört zur Kategorie der ATP-500-Events. Im Laufe der Jahre standen zahlreiche Topstars in Doha auf dem Court, darunter Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Rekordsieger im Einzel ist Federer mit insgesamt drei Titeln. In der diesjährigen Auflage des Turniers gelten die Superstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als große Favoriten auf den Titel.