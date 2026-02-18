In Doha läuft aktuell das Tennis-Highlight Qatar ExxonMobil Open 2026. Hier gibt es alle Infos zu Teilnehmern, dem Spielplan und der Übertragung im TV und Livestream.

Die Qatar Open in Doha werden traditionell unter freiem Himmel auf Hartplatz ausgetragen und gehört zur Kategorie der ATP-500-Events. Im Laufe der Jahre standen zahlreiche Topstars in Doha auf dem Court, darunter Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic. Rekordsieger im Einzel ist Federer mit insgesamt drei Titeln. In der diesjährigen Auflage des Turniers gelten die Superstars Jannik Sinner und Carlos Alcaraz als große Favoriten auf den Titel.

Spielplan im Achtelfinale der Qatar Open am 18. Februar 2026 11:30 Uhr: Márton Fucsovics gegen Karen Khachanov

12:40 Uhr: Jiří Lehečka gegen Zizou Bergs

13:00 Uhr: Daniil Medvedev gegen Stefanos Tsitsipas

13:30 Uhr: Arthur Fils gegen Quentin Halys

15:00 Uhr: Fábián Marozsán gegen Andrey Rublev

16:30 Uhr: Jakub Menšík gegen Zhang Zhizhen

17:30 Uhr: Alexei Popyrin gegen Jannik Sinner

18:40 Uhr: Carlos Alcaraz gegen Valentin Royer Qatar Open 2026: TV-Übertragung und Livestream des Tennisturniers Tennisfans können die Qatar ExxonMobil Open 2025 live auf Tennis TV im Livestream verfolgen. Für den vollen Zugriff auf den Tennis-Streaming-Dienst ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Darüber hinaus bieten auch Sky Sport Tennis und WOW eine Übertragung des ATP-Turniers an.

Die Übertragung für die Qatar ExxonMobil Open 2026 auf einen Blick:

Free-TV: -

- Pay-TV: Sky Sport Tennis

Sky Sport Tennis Livestream: TennisTV, WOW

Qatar Open 2026: Zeitplan, Preisgeld und Austragungsort

Die Qatar ExxonMobil Open werden im Khalifa International Tennis Complex auf Hartplatz ausgetragen und sind mit 3,1 Millionen Dollar Preisgeld dotiert. Das Turnier wird sowohl im Einzel als auch im Doppel ausgetragen. Das Hauptfeld startete am 16. Februar und das Finale findet am Samstag, dem 21. Februar 2026 statt. Der Zeitplan für die Qatar ExxonMobil Open 2026 auf einen Blick:

Sechzehntelfinale: Montag, 16. Februar und Dienstag, 17. Februar 2026

Achtelfinale: Mittwoch, 18. Februar 2026

Viertelfinale: Donnerstag, 19. Februar 2026

Halbfinale: Freitag, 20. Februar 2026

Finale: Samstag, 21. Februar 2026

Warum ist Novak Djokovic bei den Qatar Open 2026 nicht dabei?

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic hat seine Teilnahme an den Qatar ExxonMobil Open in Doha abgesagt. Wie die Veranstalter mitteilten, wird der Weltranglistendritte aufgrund „erheblicher Erschöpfung“ nicht antreten. Das Turnier in Katar hätte Djokovics erster Einsatz seit dem Finale der Australian Open sein sollen. Dort war er Anfang Februar der aktuellen Nummer eins Carlos Alcaraz in vier Sätzen unterlegen.

Der Spanier, der sich mit seinem Sieg zum jüngsten Karriere-Grand-Slam-Gewinner krönte, ist in Doha ebenso am Start wie sein Rivale Jannik Sinner. Stattdessen könnte Djokovic sein Comeback nun beim Indian Wells Masters (4. bis 15. März) geben. Der 38-jährige Serbe richtet seinen Fokus inzwischen verstärkt auf die großen Masters-Turniere und die Grand Slams.