ATP-Tennisturnier in Stuttgart

Bis um 3 Uhr in der Früh feierten Mats Hummels, seine Freundin Nicola Cavanis und Stars der Boss Open im Comodo – und fiebern anderntags beim Finale mit Alexander Zverev.

Uwe Bogen 15.06.2025 - 16:08 Uhr

Denis Gugac, der Chef des Clubs Comodo in der Stuttgarter Innenstadt, bilanziert am Sonntag nach einer langen Nacht: „Mann, war das ein wilder Abriss!“ Die Kondition der feiernden Sportler stimmte, auch bei denen, die ihre aktive Zeit hinter sich haben. Viel Spaß gibt’s bei den Boss Open also auch abseits des Centre Courts.