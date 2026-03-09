Alexander Zverev besteht einen schwierigen Test in Indian Wells. Gegen den starken Amerikaner Brandon Nakashima behält er in einem knappen Match die Nerven. Sein nächster Gegner ist ausgeruhter.
Indian Wells - Tennis-Profi Alexander Zverev hat Spaß an seiner neuen Herangehensweise. "Es ist aufregend. Es dauert, wie ich schon gesagt habe. Und ich will noch immer Spiele gewinnen und werde deswegen hin und wieder auf meine alte Art spielen. Aber es gibt wichtige Momente wie heute im Tiebreak", sagte der 28 Jahre alte Hamburger nach dem Einzug ins Achtelfinale beim Masters in Indian Wells. Zverev gewann sein Duell mit dem US-Amerikaner Brandon Nakashima 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.