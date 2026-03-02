Ein 21-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag am Hauptbahnhof Reisende belästigt und anschließend Sicherheitskräfte sowie Polizisten angegriffen. Ein Beamter wurde dabei verletzt.
02.03.2026 - 14:36 Uhr
Ein 21-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte Reisende belästigt und anschließend Sicherheitskräfte sowie Polizisten attackiert. Gegen den mit über 2,1 Promille alkoholisierten mutmaßlichen Täter wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt, wie die Bundespolizei mitteilte.