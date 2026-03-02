Ein 21-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag am Hauptbahnhof Reisende belästigt und anschließend Sicherheitskräfte sowie Polizisten angegriffen. Ein Beamter wurde dabei verletzt.

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag am Hauptbahnhof in Stuttgart-Mitte Reisende belästigt und anschließend Sicherheitskräfte sowie Polizisten attackiert. Gegen den mit über 2,1 Promille alkoholisierten mutmaßlichen Täter wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Demnach belästigte der Mann gegen 1.10 Uhr drei Reisende im Bereich der Arnulf-Klett-Passage. Diese flüchteten daraufhin in den S-Bahnbereich und suchten Hilfe bei Mitarbeitenden der DB Sicherheit, wobei der 21-Jährige ihnen folgte. Der Mann geriet mit den Mitarbeitenden in einen Streit. Dabei kam es schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei trat der 21-Jährige einem 41-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit dem Fuß gegen den Hals.

Sicherheitsmitarbeiter und Polizist leicht verletzt

Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen den aggressiven Tatverdächtigen noch vor Ort an. Während er zum Polizeirevier gebracht wurde, leistete der 21-Jährige laut Polizei mehrfach Widerstand. So soll er einem eingesetzten 24-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem soll er die Polizisten mehrfach beleidigt und weiterhin Widerstand geleistet haben, als er gefesselt war. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Der Tatverdächtige verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

Durch den Vorfall wurden der Sicherheitsmitarbeiter und ein Polizist leicht verletzt. Der 24-jährige Beamte erlitt unter anderem Verletzungen im Gesicht und konnte zunächst seinen Dienst fortsetzen. Da sich sein Gesundheitszustand jedoch verschlechterte, bleibt er laut Bundespolizei bis auf Weiteres dienstunfähig.