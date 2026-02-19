Die IT-Systeme der Deutschen Bahn wurden gezielt attackiert. Das BSI beobachtet hinter solchen Angriffen häufig den Versuch, Unsicherheit zu verbreiten.
Berlin - Bei DDos-Angriffen wie diese Woche bei der Deutschen Bahn (DB) geht es nach Einschätzungen des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) oft darum, ein Gefühl der Unsicherheit und Verwundbarkeit zu erzeugen. Die Bahn sah sich ab Dienstag einem DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) ausgesetzt. Dabei werden gleichzeitig Unmengen von Anfragen an ein Ziel geschickt, mehr als der Server verarbeiten kann. Das führt dann dazu, dass er für normale Nutzer nicht erreichbar ist.