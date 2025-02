Ein freilaufender Hund hat in Hamburg ein einjähriges Kind in einer Karre attackiert und ins Gesicht gebissen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall im Hamburger Stadtteil Eilbek auf dem Gehweg einer Straße.

red/AFP 03.02.2025 - 16:18 Uhr

Ein freilaufender Hund hat in Hamburg ein einjähriges Kind in einer Karre attackiert und ins Gesicht gebissen. Wie die Polizei in der Hansestadt am Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag im Stadtteil Eilbek auf dem Gehweg einer Straße. Das Mädchen wurde von seiner 26-jährigen Mutter geschoben, als der Hund angelaufen kam.