„Gefährliche Körperverletzung“ lautet der Vorwurf gegen einen 57-Jährigen, der am Montagabend einen 32-Jährigen in der Myliusstraße mit einem spitzen Gegenstand attackiert haben soll.

Sabine Armbruster 02.12.2025 - 17:58 Uhr

Ein 57-jähriger Mann, der im Verdacht steht, am Montagabend gegen 20.30 Uhr in der Ludwigsburger Myliusstraße einen 32-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand verletzt zu haben, sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, soll er zunächst den jüngeren Mann und dessen Begleiter, die ihm entgegenkamen, angerempelt haben. Bei dem anschließenden Gerangel sei der 57-Jährige gestürzt; beim Aufstehen habe er dann mit einem bislang unbekannten Gegenstand in Richtung des 32-Jährigen gestochen, der dadurch leicht verletzt wurde. Auch den Begleiter soll er mit dem spitzen Gegenstand attackiert, diesen aber verfehlt haben. Zudem habe der Tatverdächtige auch umstehende Passanten beleidigt.