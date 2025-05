Eine Gruppe Männer hat am Wochenende eine Geburtstagsgesellschaft in Großsachsenheim (Kreis Ludwigsburg) angegriffen. Die Unbekannten versuchten zunächst die Gäste zu provozieren, ehe sie mit Autos und Rollern an diesen vorbeifuhren – und zum Pfefferspray griffen.

Unbekannte haben am Samstag die Gäste einer Geburtstagsfeier in Großsachsenheim mit Pfefferspray angegriffen. Nun sucht die Polizei dringend nach Zeugen, denn noch ist völlig unklar, um wen es sich bei den Angreifern gehandelt hat, oder wieso diese die Feiernden angegriffen haben.

Die Männer machen Liegestütze und zeigen Waffen

Die Geburtstagsgesellschaft hatte in der Hohwiesenstraße gefeiert, als ihnen kurz vor 23.30 Uhr etwa acht bis zehn junge Männer auffielen, die sich in Sichtweise der Gäste aufhielten und durch ihr provokantes Verhalten auffielen – unter anderem zeigte die Gruppe verschiedene Schlagwerkzeuge und machte Liegestütze, „wohl als Demonstration ihrer Stärke“, so die Polizei.

Kurz darauf sollen die Männer dann mit einem dunklen und einem weißen Auto sowie einem roten Roller an den Feiernden vorbeigefahren sein, wobei der Sozius auf dem Zweirad mit einem Pfefferspray in eine Gruppe zielte und dabei elf Personen traf. Ein Gast bekam den Reizstoff direkt ins Gesicht. Anschließend fuhren die beiden Wagen in Richtung Bahnhof davon, der Rollerfahrer steuerte in die entgegengesetzte Richtung.

Das Motiv für den Angriff ist laut Polizei völlig unklar. Die Unbekannten sollen zwischen 17 und 20 Jahre alt und muskulös gewesen sein. Der Mitfahrer, der das Pfefferspray eingesetzt hatte, soll eine dunkle Pufferjacke getragen haben. An dem dunklen Wagen waren eventuell Esslinger ES-Kennzeichen angebracht. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter 0 71 47 / 27 40 60 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.