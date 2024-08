Mehrere Unbekannte schlagen in Waiblingen auf vier junge Männer ein. Auch ein Unbeteiligter wird verletzt – die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dirk Herrmann 13.08.2024 - 09:54 Uhr

Eine handfeste körperlichen Auseinandersetzung haben sich mehrere Beteiligte am Montagabend in Waiblingen geliefert. Die unbekannten Täter schlugen gegen 22.30 Uhr in der Neustädter Straße mit Eisenketten und anderen Schlagwerkzeugen auf vier junge Männer im Alter von 16 bis 21 ein und verletzten diese am Kopf und am Körper.