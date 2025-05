Wieder greift in Indonesien ein Krokodil einen Menschen an. Das Opfer hat keine Chance. Die tödlichen Begegnungen mit den Reptilien in dem Inselstaat häufen sich - aber warum?

dpa 15.05.2025 - 06:08 Uhr

Jakarta - Nach einem Krokodilangriff auf der indonesischen Insel Sumatra ist das Opfer tot aus einem Kanal geborgen worden. Die Leiche des 45-jährigen Mannes wurde am Mittwoch etwa 200 Meter von der Stelle entfernt gefunden, an der er zuletzt gesehen worden war, wie der Such- und Rettungsdienst Basarnas mitteilte. Der Mann sei von dem Reptil attackiert worden, als er am Dienstagmorgen den Kanal im Bezirk Pasaman Barat zusammen mit einem Freund durchschwommen habe, sagte Basarnas-Sprecher Abdul Malik.