Wie frei Journalisten arbeiten können, ist auch immer ein Anzeichen dafür, wie frei es in einer Gesellschaft zugeht, betont Berlin-Korrespondent Tobias Heimbach.

Tobias Heimbach 08.04.2025 - 14:47 Uhr

Sie werden geschlagen, beleidigt, bedroht – für etwas, was in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlich sein sollte: die freie Berichterstattung. Im vergangenen Jahr wurden Journalisten in 89 Fällen attackiert. Eine Verdopplung gegenüber 2023. Das geht aus einer Auswertung von „Reporter ohne Grenzen“ hervor. Die Organisation spricht zudem von einer hohen Dunkelziffer. Nicht jede Attacke wird auch gemeldet oder zur Anzeige gebracht.