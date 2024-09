Was die Behörden schildern, klingt, als wäre Trump in ernsthafter Gefahr gewesen. Ein Mann mit Sturmgewehr war nur wenige Hundert Meter entfernt, als der Secret Service ihn aufspürte.

red/dpa 16.09.2024 - 07:03 Uhr

Nach dem mutmaßlich versuchten Attentat auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Behörden weitere Details bekanntgegeben. Der Secret Service habe auf den Verdächtigen am Sonntagnachmittag (Ortszeit) in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida geschossen, sagte Sprecher Rafael Barros. Der bewaffnete Mann habe sich an der Grundstücksgrenze zu Trumps Golfklub aufgehalten und sei im Anschluss geflohen.