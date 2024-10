Ein TV-Aufruf soll den Durchbruch bringen: Das ZDF rollt den Anschlag auf den FDP-Kreisrat im März 2023 auf.

Susann Schönfelder 26.10.2024 - 09:00 Uhr

Vor eineinhalb Jahren erschütterte das Attentat auf den FDP-Kreisrat Georg Gallus den Landkreis Göppingen: Der heute 67-Jährige wurde in jener Nacht durch Schüsse von einem Unbekannten schwer verletzt. Der Täter feuerte um 4 Uhr morgens mehrmals von außen durch ein Fenster auf den Landwirt, der in seiner Wohnung auf dem abgelegenen Uhlandhof in Hattenhofen schlief. Der Schütze traf sein Opfer mit vier Kugeln in den Körper. Der Politiker wurde bei dem Mordanschlag so schwer verletzt, dass er in der Klinik am Eichert in Göppingen notoperiert werden musste.