Attentat auf Trump: Untauglicher Versuch kann als Vorbild dienen

Der Griff zur Waffe ist sehr einfach

Anders als zu Fords Zeiten vor 50 Jahren sind die USA noch viel gespaltener, radikaler und extremistischer geworden. So wie die einen Trump verehren, hassen ihn die anderen. Das ist das eine. Das andere: der Griff zur Waffe ist in einem Land, in dem dies sehr einfach ist, so gut wie programmiert. Gut zu heißen ist das nicht, auch nicht gegen einen wie Donald Trump. Wer den US-Präsidenten aus dem Amt entfernen möchte muss dafür rechtsstaatliche Möglichkeiten nutzen oder entsprechende Mehrheiten organisieren. Dass Trump aus der Situation erst einmal wieder Kapital schlagen wird ist wahrscheinlich. Die Attacke im Wahlkampf, die ikonischen Fotos die dabei entstanden und seine Reaktion danach haben ihm jedenfalls mehr genutzt als geschadet.