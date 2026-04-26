Attentat auf Trump Untauglicher Versuch kann als Vorbild dienen
Anders als bei den Schüssen im Wahlkampf musste der US-Präsident dieses Mal nicht ernsthaft um sein Leben fürchten, kommentiert Christian Gottschalk.
Anders als bei den Schüssen im Wahlkampf musste der US-Präsident dieses Mal nicht ernsthaft um sein Leben fürchten, kommentiert Christian Gottschalk.
Wer mit einer Schrotflinte in der Hand und jeder Menge Messer im Gepäck einen Raum betritt, der vor Sicherheitsmitarbeitern nur so wimmelt, der kann nicht ernsthaft damit rechnen, den US-Präsidenten umzubringen. Anders als bei den Schüssen im Wahlkampf, als Donald Trump akut gefährdet war, musste der US-Präsident dieses Mal nicht ernsthaft um sein Leben fürchten. Dieses Mal. Zwei Anschlagsversuche hatte in der US-Geschichte bisher nur Gerald Ford zu überstehen. Es ist zu befürchten, dass die Amtszeit von Donald Trump noch den ein oder anderen negativen Höhepunkt dieser Art bereit hält. Der untaugliche Versuch kann manchem als Vorbild dienen.
In Deutschland steht die nächste Rentenreform an. Aber üppig seien die gesetzlichen Altersbezüge im europäischen Vergleich heute nicht, sagt die Sozialministerin. Was machen die Nachbarn anders und besser?
Schon jetzt leben viele Rentner am Existenzminimum. Geht es nach Bundeskanzler Merz soll sich das noch weiter verschärfen. Sein Vorschlag einer Basis-Absicherung würde noch mehr Ältere in die Armutsfalle treiben.