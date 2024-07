Vor zwei Wochen schoss ein Attentäter auf Donald Trump. Er wurde bei dem Schusswaffenangriff am Ohr verletzt. Jetzt meldet sich das FBI mit einem klaren Statement zu Trumps Verletzung.

dpa 27.07.2024 - 01:22 Uhr

Washington - Die Bundespolizei FBI hat bestätigt, dass der frühere US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im Bundesstaat Pennsylvania von einer Kugel am Ohr verletzt wurde. "Was den ehemaligen Präsidenten Trump am Ohr traf, war eine ganze oder in kleinere Stücke zersplitterte Kugel, die aus dem Gewehr des Verstorbenen abgefeuert wurde", teilte das FBI in einer Erklärung mit, die der Deutschen Presse-Agentur in Washington vorliegt.